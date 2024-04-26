İbn Haldun Akademi, Seyreltilmiş Zamanlar temasıyla ikinci kez düzenleniyor

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İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl "Seyreltilmiş Zamanlar" temasıyla ikincisi organize edilen İbn Haldun Akademi yarın başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteli gençleri, nitelikli tematik gündemler etrafında birlikte düşünmeye çağıran İbn Haldun Akademi'nin ikincisi 27 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğin "Seyreltilmiş Zamanlar" olarak belirlenen teması kapsamında asıl gündemi oluşturması gereken meseleler sosyal bilimler penceresinden ele alınacak, temaya ilişkin seminer ve konferanslar düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konferansını gerçekleştirecek TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir öğrencisi olarak kendi gözünden "Hocaların hocası" merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anlatacak.

Prof. Dr. Mehmet Dinç, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Prof. Dr. Tayfun Amman ve Prof. Dr. Ümran Ay verecekleri konferanslarla gençlerle bir araya gelecek.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve yapımcı-yazar Ayşe Böhürler Alev Alatlı'yı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar Cinuçen Tanrıkorur'u, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal Elmalılı M. Hamdi Yazır'ı, Prof. Dr. İsmail Kara da Nurettin Topçu'yu "rol model" özellikleriyle anlatacak.

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Alev Erkilet, Doç. Dr. Vahdettin Işık, Doç. Dr. Enis Doko, Dr. Taha Burak Toprak ve Dr. Nagihan Haliloğlu'nun da birer seminer vereceği etkinliğin kapanış dersinde de hikayeci-yazar Mustafa Kutlu üniversiteli gençlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek makale yarışmasının kazananlarına İbn Haldun Akademi 2024 Teşvik Ödülleri de takdim edilecek. ???????