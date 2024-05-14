İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Fuarı'nda Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluştu - Son Dakika
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İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Fuarı'nda Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluştu

İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Fuarı\'nda Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluştu

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Fuarı'nda, öğrenciler farklı sektörlerden temsilcilerle bir araya geldi. Fuar kapsamında öğrenciler staj ve iş imkanlarını değerlendirirken, iş dünyasının önemli isimleri de tecrübelerini aktardı.

14.05.2024 16:25
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İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) düzenlenen "Kariyer Fuarı"nda, öğrenciler iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İHÜ Başakşehir Külliyesi Medya ve Etkinlik Merkezi'ndeki fuarın açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, öğrenciler, mezunlar, farklı şirketlerden insan kaynakları temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Arkan, açılıştaki konuşmasında, dünyadaki değişim ve dönüşüme dikkati çekerken, gençler için iş dünyasının artık daha da rekabetçi olduğunu kaydetti.

Fuara, Eroğlu Holding, Turkuvaz Medya, TRT, Anadolu Ajansı (AA), SETA, Albayrak Holding, Fuzul Holding, Aksan Hukuk, Türk Hava Yolları (THY), Türk Medya, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Eksim Holding, YETEV, FLO, Yenibiriş, Emlak Katılım, Türkerler Holding, Kuveyt Türk, GSI Avukatlık, Borsa İstanbul, Ziraat Katılım ve Genç MÜSİAD'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum katıldı.

Öğrenci ve mezunlar fuarda farklı sektörler hakkında bilgi edinirken, staj ve iş imkanlarını da değerlendirdi.

Fuar kapsamında gün boyunca çeşitli konularda seminerler ve konferanslar da düzenlendi. İş dünyasının önemli isimleri öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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