İbrahim Balaban'ın Eserleri Bursa Kent Müzesi'nde Sergilendi - Son Dakika
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İbrahim Balaban'ın Eserleri Bursa Kent Müzesi'nde Sergilendi

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15.06.2025 13:44  Güncelleme: 14:53
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İbrahim Balaban\'ın Eserleri Bursa Kent Müzesi\'nde Sergilendi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, ünlü ressam İbrahim Balaban'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. 40 eserden oluşan sergi, Balaban'ın yaşam hikayesini ve sanat yolculuğunu yansıtıyor. Sergi, 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, Nazım Hikmet'in "köylü ressam" dediği Bursalı usta ressam İbrahim Balaban'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bursa Kent Müzesi'nde açılan sergi, 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa'nın yetiştirdiği usta ressam İbrahim Balaban'ın vefatından sonra ilk kez kişisel sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Küratörlüğünü Serap T. Yurteser Yılmaz'ın üstlendiği sergi, Nejat Biçen'in tasarımlarıyla hayat buldu. Sergide, sanatçının cezaevi yıllarında Nazım Hikmet'le başlayan sanat yolculuğunun izlerini taşıyan 40 eser ve özel eşyalarına yer verildi.

Serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, gazeteci ve yönetmen Nazım Alpman ve Nebil Özgentürk, usta sanatçı İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban ve ailesi ile sanatseverler katıldı.

Bursa'nın yetiştirdiği sanatçıları Bursalılarla buluşturmaya ve tanıştırmaya devam ettiklerini söyleyen Bozbey, bu sanatçılardan birisinin de İbrahim Balaban olduğunu belirtti. Seçköy'de İbrahim Balaban Müzesi açma arzusunda olduklarını belirten Bozbey, Bursalıların İbrahim Balaban'ı ve Seçköy'ü tanımasını istediklerini dile getirdi.

İbrahim Balaban'ın ilk kez yargılandığı binada sergisinin açılmasının da anlamlı olduğunu anlatan Bozbey, "İbrahim Balaban sadece bir ressam değildi. Halkın vicdanıydı, emeğin sesiydi, Anadolu'nun da renkli bir aynasıydı. Yaşadıklarını bazen kelimelerle, bazen de resimlerle anlatan o güzel sanatçıya rahmet diliyoruz. İbrahim Balaban, şehrimize, şehrine ve doğduğun topraklara hoş geldin" dedi.

Hasan Nazım Balaban, Bozbey'e ve serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Balaban Kültür Evi" projesinden de mutluluk duyduğunu paylaştı.

Nazım Alpman ile Nebil Özgentürk ise serginin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Nazım Alpman, Nebil Özgentürk ve Hasan Nazım Balaban'a katkılarından dolayı hediye takdim edildi. Hasan Nazım Balaban tarafından Bozbey'e hediye edilen İbrahim Balaban'ın eseri de sergide yerini aldı.

Bozbey ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Cezaevi yıllarında Nazım Hikmet'le kurduğu usta-çırak ilişkisiyle şekillenen Balaban'ın eserleri, sadece bir sanatçının değil, halkın hikayesini de anlatıyor. "Balaban Sergisi", 1 Eylül 2025 tarihine kadar Bursa Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbrahim Balaban'ın Eserleri Bursa Kent Müzesi'nde Sergilendi - Son Dakika

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