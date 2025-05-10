İbrahim Erkal'ın Vefatının 8. Yılı - Son Dakika
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İbrahim Erkal'ın Vefatının 8. Yılı

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti. 8 yıl sonra anılıyor.

10.05.2025 12:23
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Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.

Ziraat işçiliğinden emekli Ebubekir ile ev hanımı Hatice Erkal'ın 6 çocuğunun en büyüğü olan sanatçı, 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi.

Başarılı sanatçı, ilk ve ortaokulu Narman'daki 18 Mart İlköğretim Okulu, liseyi ise Narman Lisesinde okudu, ilkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik yapmayı öğrendi.

Liseden sonra solfej ve nota dersleri alan sanatçı, Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı. Sanatçının, "İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümü yeterince ses getirmedi.

İbrahim Erkal, askerlik görevini 1987-1988'de İstanbul Kalender Orduevinde solist olarak yaptı. Vatani görevinin ardından Erzurum'a dönen sanatçı, 1989'da İstanbul'a göç etti.

İstanbul'da garsonluk yapan sanatçı, bir yandan da piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı.

"Tutku" adlı albümünü 1994'ün ilk ayında yayımlayan sanatçı, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkal, albümden elde ettiği başarının ardından, garsonluk yaptığı restoranda solist olarak sahneye çıkmaya başladı.

"Aklımdasın" şarkısıyla hayran kitlesini genişletti

Erkal, 1995'te çıkan "Sıra Bende/Aklımdasın" albümündeki "Aklımdasın" şarkısıyla ününe ün kattı. Sanatçı, 1996'da çıkardığı "Gönlünüze Talibim" albümündeki "Unutmayacağım" ve "Canısı" şarkılarının kazandığı başarıyla müzik dünyasında uzun süre kendinden söz ettirdi.

Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1997'de "En İyi Söz" ve "En İyi Arabesk-Fantezi Erkek Sanatçı" ödüllerini alan Erkal, 1997-1998'de yayımlanan, Temel Gürsu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Canısı" isimli televizyon filminde Emine Ün ile başrolü paylaştı.

Sanatçının başrolünde oynadığı "Sırılsıklam" adlı televizyon dizisi 1998'de izleyiciyle buluştu. "De Get" adlı albümünü 2000'de müzikseverlerin beğenisine sunan Erkal, 2001'de "Su Gibi", 2002'de "Aşkname", 2004'te "Gönül Limanı", 2006'da "Yüreğinden Öpüyorum", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun", 2015'te ise "Ömrüm-Nefes 1" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Erkal, 2002'de "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı.

"Besteciliğiyle de müzik piyasasında önemli bir yer edindi"

Kendi besteleri dışında anonim eserlere albümlerinde yer veren sanatçı, besteleriyle de müzik piyasasında önemli bir yer edindi.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Metin Şentürk, Soner Arıca, Zara, Alişan, Gökhan Özen, Burhan Çaçan ve Mine Koşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, Erkal'ın şarkılarını yorumladı.

Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlendi. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren sanatçı, 12 Nisan'da tedavi altına alındı. Sanatçı, 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İbrahim Erkal'ın Vefatının 8. Yılı - Son Dakika

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