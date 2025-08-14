İbrahim Ethem Taş Akseki\'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Akseki ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Taş, Akseki Kaymakamı Serdar Cantepe'yi ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatı devam eden sağlık kompleksini gezen Taş, çarşıda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. İlçede önceki dönem belediye başkanlığı yapan İbrahim Özkan ile AK Parti kurucu İlçe Başkanı Şükrü Öz'ü ziyaret eden Taş, ardından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Taş, AA muhabirine, Akseki'deki çalışmaları yerinde incelemek, vatandaşı dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Taş'ı ziyaretinde eşlik eden AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halil Gündoğdu da ilçenin her yerindeki projeleri, yatırımları yakından takip ettiklerini belirtti.