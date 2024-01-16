İç savaşın yaşandığı Yemen\'deki tüm taraflar, Filistin ve Gazze\'yle dayanışmada birleşiyor

Yemen'de yıllardır devam eden büyük siyasi gerilim ve ayrışmalara rağmen ülkenin çeşitli unsurları, Gazze'yle dayanışma ve Filistin'i destekleme noktasında birleşti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların başından bu yana Yemenliler, hem hükümet kontrolü altındaki bölgelerde, hem de Husilerin kontrol ettiği bölgelerdeki çeşitli kentlerde Filistin'e destek gösterileri düzenlemek için defalarca bir araya geldi.

Yemen'deki Husiler'in Filistin halkına destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alma girişimi sonrası, her ne kadar meşru hükümet, Husileri konuyla ilgili "gizli ajandası" olmakla suçlansa da Gazze'yle dayanışma, tüm Yemenlileri birleştiren önemli bir unsur olmayı sürdürüyor.

Uluslararası meşruiyete sahip Yemen hükümeti, Husileri, "İran'ın çıkarlarına hizmet etmek için Filistin davasını istismar etmelerinin sonuçları" konusunda uyarmakla birlikte, Filistin'e olan desteğini defalarca dile getirdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ırkçı ve hukuka aykırı açıklamalarına tepki göstererek, "Uluslararası topluma İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçları ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin alınan uluslararası kararların derhal uygulanması çağrısını da defalarca yineledi.

Öte yandan, Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrolü altında tutan Husiler de "Gazze'nin zaferini siyasi ve askeri olarak destekleme" konusundaki pozisyonlarını ilan etti.

Husiler ilk kez 31 Ekim'de İsrail'in güneyindeki Eilat şehrine füze ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemiş, daha sonraki günlerde de Kızıldeniz'de İsrail'e ait ve İsrail'e giden gemileri hedef aldığını duyurmuştu.

Yemen halkı Gazze ekseninde birleşiyor

Ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde yaşayan Yemenli Muhammed Ahmed İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı parti ve gruplar dahil tüm Yemenlilerin Filistin meselesini desteklediğini söyledi.

İsmail, "Yemen'de çatışan herhangi bir tarafının ister destekçisi ister muhalifi olun fark etmez, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, tüm Yemenlileri Filistin'i desteklemek konusunda birleştirdi." ifadelerini kullandı.

Yemen'in Filistin davasına olan desteğinin yeni olmadığını hatırlatan İsmail, ülkede İsrail ile normalleşmeyi destekleyen kimsenin olmadığını vurguladı.

Güneydeki Aden şehrinde yaşayan Gazeteci Abdulfettah Cemil de "Filistin davasının Yemenlilerin temel meselesi olduğunu, birçok Yemenli için Filistin meselesinin kendi ülkelerinin içinde bulunduğu durumdan daha öncelikli ve önemli olduğunu" dile getirdi.

Yemen'de Filistin meselesini savunmanın kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayan Cemil, şöyle devam etti:

"Dini, mezhebi ve bölgesi ne kadar farklı olursa olsun, Filistin meselesi hepimiz için merkezi öneme sahip. Filistin'i savunmak Yemenlilerin nesilden nesile öğrendikleri insani, milli, ahlaki ve manevi bir görevdir.

Savaş bizi yerimizden etse de etkilese de çekişmeler ve dış bağımlılıklar dokumuzu ne kadar parçalasa da Filistin davasının tüm insanlığın davası olduğu konusunda hemfikiriz. Bunu savunmak bizim için bir görevdir."

Birlik Filistin ile sürüyor

Başkent Sana'da yaşayan Faris el-Şa'ri de "Ulusal ve toplumsal dokuyu parçalayan 9 yıllık savaş boyunca Kuzey ve Güney Yemenlilerin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar dışında hiçbir konuda bu kadar birleşmediler" değerlendirmesinde bulundu.

Yemenlilerin Filistin meselesi gibi Arap dünyası için önem arz eden konulara bağlı olduklarını belirten Şa'ri, şöyle konuştu:

"Yemenlilerin bu konuda birleşmesi şaşırtıcı değil. Bu dayanışma, milliyetçi ve dini saiklerden kaynaklanmaktadır. Yemenliler tarih boyunca adil insani davalara destek vermekten hiç geri durmadılar. Direnişi, toprağı ve insanları özgürleştirmek için tek seçenek olarak görüyorlar. İşgalci karşısında direnmek dünyadaki tüm halkların hakkıdır.

Yemen'de Filistin desteğinin tarihi Filistin mücadelesi kadar eski bir geçmiş vardır. Yemenliler açısından bu tutarlı bir duruştur. Bir parti, grup ya da mezhepten öte, daha büyüktür."

Yemen'in birincil davası Filistin

Marib vileyetinde ikamet eden yazar ve siyasi analist Saddam el-Huraybi ise "Filistin meselesi kadar Yemenlilerin duruşunu bu şekilde yekvücut kılan başka bir mesele yok." dedi.

Yemenlilerin Filistin davasını kendi meseleleri olarak gördüklerini ifade eden Huraybi, konu Filistin olduğunda siyasi, ideolojik ve aşiret bağlamında farklılıklara bakılmadığını, Filistin davasının Yemen'in iç meselelerini aştığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı ve devam ettirdiği saldırılarının tüm Yemenlileri birleştirdiğine işaret eden Huraybi, ülkedeki farklı bileşenlerin, birçok anlaşmazlık içinde olmasına rağmen Filistin konusunda aynı düşüncede olduklarının altını çizdi.

Saddam el-Huraybi, Yemenlilerin hangi düşünce ve siyasi görüşte olursa olsun, yaşadıkları yoksulluk ve zor koşullara rağmen, Gazze'ye bağış yapmak için yer aradıklarını ve ellerinde olan tüm parayı bağışladıklarını dile getirdi.