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İçişleri Bakanı: 2023'te 923 terörist etkisiz hale getirildi, 163 eylem önlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2023'te 923 terörist etkisiz hale getirildi, 163 eylem önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine 2023 yılında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan 23 bin 226 operasyonda 923 terörist etkisiz hale getirilirken, 163 eylem önlendi. Ayrıca 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:40
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen toplam 23 bin 226 operasyonda 64'ü üst düzey olmak üzere 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 163 eylemin önlendiğini, 7 bin 716 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabındandan 2023 yılında Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığ'nın başta BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütlerine yaptığı operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"BTÖ'YE 23 BİN 226 OPERASYON

"1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü'ne 3 bin 911'i şehirde, 19 bin 682'si kırsal olmak üzere toplam 23 bin 226 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirilirken gözaltına alınan 7 bin 716 şüphelinin bin 555'i tutuklandı.

FETÖ'YE OPERASYONLARDA BİN 689 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 bin 775 operasyonda ise 9 bin 639 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan bin 689'u tutuklandı.

2023'te DEAŞ Terör Örgütü'ne bin 500 operasyon yapılırken, gözaltına alınan 2 bin 800 şüpheliden 738'i tutuklandı.

Sol Terör Örgütleri'ne yönelik 350 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan 737 şüpheliden 97'si tutuklandı.

64 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tüm bu operasyonlar sonucunda 8'i Kırmızı, 1'i Mavi, 2'si Yeşil, 16'sı Turuncu ve 37'si Gri kategoride olmak üzere toplam 64 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bu dönemde 124'ü bombalı eylem olmak üzere, 163 eylem güvenlik güçlerince önlendi".

İçişleri Bakanı: 2023\'te 923 terörist etkisiz hale getirildi, 163 eylem önlendi
Kaynak: ANKA
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