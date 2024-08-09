İçişleri Bakanı: 76 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Gürz-5' operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde bölücü terör örgütünün yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyon yapıldı. 'Gürz-5' operasyonlarına Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularından oluşan 315 tim, 3 bin 996 jandarma personeli katıldı. Şırnak, Hakkari, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlara J- SİHA ile ATAK helikopterleri de destek verdi.

Operasyonlarda 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda 102 adet füze, 17 adet AKM piyade tüfeği, 55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı, 5 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin 604 adet mekanik/elektrikli fünye, 165 adet el bombası, 132 adet havan/bombaatar mühimmatı, 8 bin 237 adet mühimmat, 3 adet uçaksavar silahı, 212 adet piyade tüfeği parçası, 1 adet drone ve parçaları, 2'si roketatar harp başlığına bağlanmış olmak üzere 22 adet EYP ve elektronik düzeneği, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet anti tank mayını imla hakkı, 37 kilogram patlayıcı madde, 286 adet tüp, 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

'İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI'

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi. Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.