İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Yerlikaya, enkazda kalan vatandaşların kurtarılması için yapılan çalışmalara teşekkür ederken, idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını ve Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

02.06.2024 15:53
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İSTANBUL, İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "İçişleri olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi.

Çöken 3 katlı binanın enkazında incelemeler yapan Bakan Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, " Küçükçekmece ilçemizde Kartaltepe mahallemizde sabah saat 08.41 itibariyle zemin artı 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. AFAD buraya çok yakın. Çok kısa süre içerisinde saat 08.50'de 9 dakika sonra AFAD, eş zamanlı olarak itfaiye, ilçe belediyesi zaten burada kaymakamımız valimiz olayın hemen ertesinde buraya geldi. İlk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, UMKE, itfaiye ve olması gereken emniyet, valilik. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileleştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum " dedi.

"9 KİŞİ KURTARILDI"

Bakan Yerlikaya, "9 insan kurtarıldı. Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan yabancı bir kardeşimiz maalesef vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçeriden çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Biri hastanede tedavi bile olmadı. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anneyle 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Duamız temennimiz odur ki, en kısa zamanda sağlık sıhhat ve afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber " dedi.

"MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİK"

Yerlikaya, "Hemen olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar.İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya İstanbullulara da seslenerek, "4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Sadece İstanbulla da ilgili değil Marmara bölgesiyle de ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. Elbirliğiyle devlet millet elele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz. " dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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