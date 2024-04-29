İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Isparta'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Isparta'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Isparta\'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Yonuz Turan'a rahmet diledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Turan'ın uygulama noktasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu belirterek, ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diledi.

29.04.2024 17:18
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Yonuz Turan'a rahmet diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turan'ın, uygulama noktasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu hatırlatarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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