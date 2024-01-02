 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Şahinler' Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Şahinler' Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: \'Şahinler\' Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 09:21,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda, "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Ulusal organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla'da "Kafes-27" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darbettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre, 3 ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Sedat Şahin, Antalya, Muğla, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Şahinler' Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


08:52
Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45
Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40
'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03
Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35
Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26
İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Son Dakika
08:52 Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45 Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40 "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03 Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35 Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29 Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26 İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25 Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 09:32:26. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Şahinler' Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement