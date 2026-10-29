İçişleri Bakanı Çiftçi, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'yı turuncu kodla uyardı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'yı turuncu kodla uyardı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana\'yı turuncu kodla uyardı
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İçişleri Bakanı Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü çeşitli bölgelerde kuvvetli sağanak beklendiğini, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü çeşitli bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu uyarı yapıldığını belirten Çiftçi, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olma uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, özellikle turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı verilen bölgelerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunması büyük önem taşıyor.

AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'yı turuncu kodla uyardı - Son Dakika
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