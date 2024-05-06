İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: DEAŞ\'a yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen Bozdoğan-35 operasyonunda 9 ilde toplamda 30 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

06.05.2024 19:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişinin yakalandığını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince de operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, Hatay'da, geçmiş dönemlerde DEAŞ adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden, ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Kütahya'da da geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen bir kişinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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