İçişleri Bakanı: Gürz-6 Operasyonunda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Gürz-6 Operasyonunda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında düzenlenen 'Gürz-6' operasyonunda 1'i ölü 2'si sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonda ATAK helikopterleri ve J-SİHA da kullanıldı. Teröristlerin talimatlarını verdiği ve katıldığı saldırılarda 30 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaş şehit oldu, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaş yaralandı.

12.08.2024 20:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-6" operasyonunda 1'i ölü 2'si sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, generaller, subay ve astsubaylarla birlikte "Gürz-6" operasyonunu an be an takip edip ve yönettiklerini belirtti.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonun, ATAK helikopterleri ve J- SİHA ile destek verildiğini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ölü ele geçirilen terörist, devletimize meydan okumaya, kahraman jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı.

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu Kategori'de yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi. Gri kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi. Sözde Van eyaleti YJA- Star sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 saldırıda toplam 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığının tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Gürz-6 Operasyonunda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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