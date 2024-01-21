 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Adana, Aydın, Rize, Batman ve Karaman'da gerçekleştirilen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındığını ve 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda ayrıca, tabancaya dönüştürülebilecek 65 adet namlu, 77 adet tabanca parça ve tertibatı, 48 adet tabanca şarjörü ve 238 adet tabanca fişeği bulundu. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, halkın huzurunu kaçıran suç örgütleri ve silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı: \'Mercek-10\' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
21.01.2024 - 09:44,
Abone Ol

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı yapanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce "Mercek-10' operasyonlarında 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, tabancaya dönüştürülebilecek 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 mm ve 7,62 tabanca fişeğine ele konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek. Milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi. Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement