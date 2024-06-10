İçişleri Bakanı: Narkoçelik-22 Operasyonunda 56 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Narkoçelik-22 Operasyonunda 56 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı: Narkoçelik-22 Operasyonunda 56 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-22' operasyonlarında yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

10.06.2024 09:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkari, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde, "Narkoçelik-22" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Narkoçelik-22 Operasyonunda 56 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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