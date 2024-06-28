İçişleri Bakanı: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 elebaşının da aralarında bulunduğu 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 6 organize suç örgütü çökertildi ve şüphelilerin çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alındığı belirtildi.

28.06.2024 12:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik "Kuyu-6" operasyonlarında, 3 elebaşının da aralarında bulunduğu 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de Yüsri Altın'ın, İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un, Antalya'da Sami Cerit'in, Aydın'da Çetin Gül'ün, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı'nın ve İzmir'de Ercan Çelik'in yönettiği 6 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Gül, Aşçı ve Çelik'in de aralarında olduğu 75 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, Mersin'de elebaşılığını firari Altın'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

İstanbul'da da elebaşılığını yurt dışında olduğu tespit edilen firari Karasoy'un yaptığı suç örgütünün 8 üyesinin yakalandığı aktaran Yerlikaya, Antalya'da ise firari Cerit'in elebaşı olduğu suç örgütü üyesi 10 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Sahte sağlık kurul raporları düzenlediler

Bakan Yerlikaya, Aydın merkezli İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda da elebaşılığını Çetin Gül'ün yaptığı organize suç örgütü üyesi 17 şüphelinin yakalandığının bilgisini vererek, "Şüphelilerin gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip bu raporları kullanarak, engelli araç alımı, haksız emekliliğe yardım, haksız engelli aylığı yardımı ve haksız istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aşçı'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını belirten Yerlikaya, Çelik'in elebaşı olduğu suç örgütünden ise 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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