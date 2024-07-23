İçişleri Bakanı: PKK lehine slogan atan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: PKK lehine slogan atan 9 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 11 kişiden 9'unun yakalandığını, bir firari şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Operasyon sonucunda dijital materyaller, silah ve mühimmat ele geçirildi.

23.07.2024 16:12
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 11 kişiden 9'unun yakalandığını, bir firari şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yerlikaya, bir kişinin ise uyuşturucu kullanma suçundan cezaevinde olduğu bilgisini verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan atan kişilere yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK' suçundan gözaltına alınmıştır."

İçişleri Bakanı: PKK lehine slogan atan 9 kişi yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: PKK lehine slogan atan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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