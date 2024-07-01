İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-48\' Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı

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Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde "SİBERGÖZ-48" operasyonları düzenlendi.

"KISA VADEDE YÜKSEK KAZANÇ" VAADİ

KOM Daire Başkanlığının desteğiyle, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Trabzon merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya uygulaması üzerinden "Kısa Vadede Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden oluşturdukları sahte hesaplarla, arkadaşlık kurdukları kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sahte dava, uzlaşma ve icra evrakları oluşturdukları, Bu evrakları avukat kimlik bilgileriyle beraber vatandaşlara gönderip, "Avukatlık Bedeli, Dava Kapama Bedeli veya Uzlaşma Bedeli" adı altında vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

ÇOCUKLARA AİT CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARI PAYLAŞMIŞLAR

Ayrıca; Adana, Ankara, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Mersin, Muğla, Van ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; Çocuklara ait cinsel içerikli, müstehcen fotoğraf ve videoları bilgisayarlarına depolayan ve bu videoları paylaşarak "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi. Yakalanan 65 şüphelinin hesaplarında ise 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.