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İçişleri Bakanı: Teröristlere ait 22 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Teröristlere ait 22 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı: Teröristlere ait 22 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.

01.04.2024 08:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-19" operasyonlarında teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 4 ilde "Bozdoğan-19" operasyonlarının yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlara jandarma özel harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 107 tim, 1445 jandarma personelinin katıldığını kaydetti.

Operasyonlara, J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonu sonucunda, 19 roketatar mühimmatı, 16 roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 el bombası, EYP, 105 pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan) 3 fünye, AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 mühimmat, 4 tüp, 2 akü, 84 pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirerek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin kırsaldaki kış yapılanmasına ağır darbe

Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik 1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen "Kahramanlar" ve "Bozdoğan" operasyonlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarında, 667 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan 1 ton 662 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 77 plastik patlayıcı C4, 180 mayın, EYP, 80 bin 398 muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 10 bin 644 ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 1030 el bombası, 36 roketatar, havan, bombatar, uçaksavar, lav silahı, 340 uzun namlulu silah, 198 tabanca ve 163 av tüfeği ele geçirildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Teröristlere ait 22 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika

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