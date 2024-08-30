İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizler, nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos, bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır." dedi.

Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 102 yıl önce saat 02.00'de şanlı ordusuyla Zafertepeçalköy'e geldiğini belirten Yerlikaya, Atatürk'ün o anı, "Efendiler, şu gördüğünüz Çalköy. Alevler ve dumanlar içinde yanıyordu. Haritada gördüğüm şey şuydu ki ordularımız düşmanın önemli kuvvetini kuzeyden, güneyden ve batıdan kuşatmaya uygun bir durum almış bulunuyordu. Karar verdik ki Türk'ün kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm parlaklığı ile doğacaktır." sözleriyle anlattığını dile getirdi.

Yerlikaya, 30 Ağustos'ta güneşin ocağı tüten her bir köyde, rengarenk çiçeklerin açtığı dağlarda, özgürce akmaya hasret ırmaklarda, uçsuz bucaksız ovalarda bir başka doğduğunu vurguladı.

O günlere kolay gelinmediğini, Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde büyük acılar çekildiğini, nice gözyaşlarının döküldüğünü hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmış, milletimizin istiklaline ve istikbaline esaret prangası vurulmaya çalışılmıştı. Bir millet düşününüz, canından aziz bildiği kutsal vatan toprağı işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, tersaneleri kapatılmış, bütün kaleleri zapt edilmiş, umut diye sarıldığı her dal kırılmış olsun ama dilinden duayı, yüreğinden vatan aşkını söküp atamadığı milletimiz umudunu bir an olsun yitirmemişti ve o umut 19 Mayıs sabahı Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Artık dillerde tek bir cümle vardı: 'Ya istiklal ya ölüm!' Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da tüm dünyaya ilan edildi ki 'Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Muhakkak ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Bir millet küllerinden doğmak için ayağa kalktı. Sofrasındaki lokmasını, tarlasındaki ekinini, sırtındaki hırkasını serdi Mehmetçiğin önüne çünkü evlat yolu gözleyen analarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, gözü yaşlı yetimlerimizin dilinden hiç eksiltmediği duaydı istiklalimiz."

"30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır"

Bakan Yerlikaya, bugün büyük bir coşku ve gururla kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin varoluş mücadelesindeki dönüm noktası olduğuna işaret etti.

30 Ağustos'un, bağımsızlık ve özgürlük uğruna bir milletin dişiyle, tırnağıyla, bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce, 30 Ağustos 1924 tarihinde şu an bulunduğumuz Zafertepeçalköy'de tarihe geçen bir konuşma yapmıştı ve demişti ki 'Hükmedilmek istenmeyen bir milleti, esaret altında tutmayı başaracak kadar kuvvetli zorbalar artık bu dünya yüzünde kalmamıştır. Türk milleti son çarpışmalarıyla, özellikle burada kazandığı zaferle, kazandığı kararlılık ve iradeyle herkesçe bilinen bu gerçekleri bir defa daha tarihin sinesine çelik kalemle kazımış bulunuyor.' Evet, bizler, nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos, bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır. Bin yıldır bu vatan bizim, tüten bu ocaklar bizim, çağlayan ırmak, zılgıt bizim, zeybek bizim, halay bizimdir."

"Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasıdır"

Bu toprakları vatan kılan ecdada borçlarının olduğunu dile getiren Yerlikaya, kendilerinden sonra bu şanlı bayrağı dalgalandıracak nesillere karşı da sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, bu sorumluluğu bir ve beraber olmakla, memleket için gayretle çalışmakla, eser ve hizmet üretmekle yerine getireceklerini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte bu dava, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasıdır. Nasıl ki 30 Ağustos, yeniden dirilişin ilanıysa 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın en güzel satırlarıdır. Bu duygularla bu büyük zaferin muzaffer Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, devletimiz ve milletimiz var olsun, ezanımız dinmesin, nazlı hilalimiz inmesin diye şehadete eren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kütahya Valisi Musa Işın da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde Türk milletinin eşsiz kahramanlıklar ve azim dolu mücadelesini yürekten kutladığını dile getirdi.

Sultan Alparslan'ın şanlı ordusuyla Anadolu'nun kapılarının aziz millete açılışının 953'ncü yıl dönümünü 26 Ağustos'ta büyük bir heyecan ve törenle kutladıklarını hatırlatan Işın, "851 yıl sonra yine bir ağustos günü şu an üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda düşmana Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz emriyle bu topraklar ebediyen Türk yurdu olmuştur. Bize bu toprakları yurt yapan Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya kadar tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatan ve millet için maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmayan tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Daha sonra Kütahya Gençlik Merkezi toplulukları tarafından tiyatro gösterisi sunuldu, müzik ve şiir dinletisine yer verildi.

Bakan Ali Yerlikaya, Vali Musa Işın ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, resmigeçide katılan tören birliklerini selamladı.

Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.