İçişleri Bakanı Yerlikaya, "52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"nde konuştu Açıklaması

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk." dedi.

Yerlikaya, Güngören'de ilkokul ve imam hatip ortaokulu ile zemin altı otoparkı projelerinin temelinin atıldığı "52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, projeleri, İstanbul Valisi olduğu dönemde de adım adım takip ettiğini söyledi.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güngören Belediyesi arasında yapılan protokol sonrası projelerin hayata geçmesi adına çok önemli bir adım atıldığını belirten Yerlikaya, projelerin Güngören'e ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Yerlikaya, belediyelerin yerel yönetimlerin temeli olduğunu, asli görevlerinin millet için beraber hareket etmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarını halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu ifade etti.

"AK Parti belediyeciliği demek, 'gönül belediyeciliği' demektir"

AK Parti belediyeciliğinin "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği" ifade ettiğini, sözde değil özde icraat yapmayı hedeflediğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine öncelik vererek, hizmet odaklı, halkla iç içe olan bir belediyecilik anlayışını simgeler. AK Parti belediyeciliği demek, 'gönül belediyeciliği' demektir. Her mahallede, her sokakta, her evde kalpten kalbe bağ kurmaktır. Yalnızca altyapıyla ve fiziksel projelerle sınırlı kalmadan, eğitimden kültüre, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar toplumun her kesimini kucaklayan, yaşam kalitesini artıran sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmektir."

Yerlikaya, AK Parti olarak 23 yıl boyunca "memleket işi, gönül işi" diyerek sayısız projelere imza attıklarını, mahalle, köy, ilçe ve şehirleriyle, Türkiye'nin her bir köşesinde vatandaşların kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadıklarını ifade ederek, her alanda büyük atılım yaptıklarını, ilçe ve şehirleri yeniden inşa ettiklerini kaydetti.

Halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet bildiklerini, belediyenin kaynaklarını yine milletin kendisi için kullandıklarını vurgulayan Yerlikaya, raylı sistemlerden bisiklet yollarına, yürüyüş parkurlarından, akıllı ulaşım sistemlerine varıncaya kadar ulaşım alt yapılarını modern hale getirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, yeşil alanların sayısını artırdıklarını, çevre dostu faaliyetlerle şehirleri hem estetik, hem de yaşam kalitesi açısından daha sürdürülebilir kıldıklarını aktararak, "Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için spor tesisleri, yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar için sosyal yaşam alanları oluşturduk. Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bütün bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, vizyonundan ilham alarak yaptıklarını dile getirdi.

Belediyecilik anlayışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yepyeni bir dönem başladığını aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O değil miydi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbulluların her türlü sorununu, en hızlı şekilde çözebilmek için Beyaz Masa'yı kuran? O değil miydi Halk Meclis'lerini, Halk Saatlerini hayata geçirerek sosyal belediyecilik alanında çığır açan, vatandaşın her daim yanında olan, gönül belediyeciliğinin, dünya kenti İstanbul'un bugünlerinin temellerini atan? Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı yenilikçi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını bugün de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz."

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz"

Güngören Belediyesinin de vatandaşların mutluluğu ve refahını esas alan, hayatına değer katan belediyecilik anlayışını gerçekleştirdiğini dile getiren Yerlikaya, belediyenin halka hizmet anlayışının en güzel örneklerini sergilediğini söyledi.

Yerlikaya, Güngören Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri de anlattı.

Milletin destek ve duaları ile yapacakları her bir hizmetle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, sakinlerine huzur, güven ve umut veren yerleşim alanları tesis etmeyi sürdüreceklerini, AK Parti belediyeciliğinin farkını her bir belediyede açık ara hissettireceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yerlikaya ve beraberindekiler butona basarak okulların ve otoparkın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve davetliler katıldı.