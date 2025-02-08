İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki sözlerine tepki göstererek,"Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilediğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir. Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."