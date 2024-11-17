İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Malatya'da şehit olan polis memuru Beykoz için taziye mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."