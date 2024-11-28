İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Siberağ-10 Operasyonu Açıklaması

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 7 ilde düzenlenen 'Siberağ-10' operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van'da 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 'Siberağ-10' operasyonları düzenlendiğini belirterek, "Hesaplarında 225 milyon TL işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı. 23'ü tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.