İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken işte bu büyük mirası yeniden kuşanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, aslında Söğüt'te başlayan o yürüyüşün bugünkü adıdır." dedi.

Yerlikaya, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda yaptığı konuşmada, bugün 3 kıta ve 7 iklime hükmeden, cihan devletinin kurulduğu bu kutlu topraklarda, Ertuğrul Gazi'nin otağında, Söğüt'te vatandaşlarla buluşmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Kutlu yürüyüşün ilk adımının Söğüt'te atıldığını ifade eden Yerlikaya, 744 yıl önce bu topraklarda sadece bir oba değil bir ufuk kurulduğunu belirtti.

Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ilk ateşin tarihi, medeniyeti, hakkı ve adaleti de aydınlattığını vurgulayan Yerlikaya, "İşte biz o ateşin dumanını hala gökyüzünde taşıyan milletin evlatlarıyız. Osman Bey'in rüyasında gördüğü o çınar, Söğüt'te kök saldı, Domaniç'te gövde verdi, Bursa'da yeşerdi, Edirne'de kudretle büyüdü, şehirlerin sultanı İstanbul'da ise çağ açıp, çağ kapadı. Bu topraklardan yükselen irade, kıtaları aşarak adaletin, merhametin, barışın sesi oldu. İşte bizler, böylesine kutlu bir mirasın varisleriyiz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı, Söğüt'te başlayan o yürüyüşün bugünkü adıdır"

Türk tarihinde kopuş olmadığını aktaran Yerlikaya, tarihin maziden atiye yönelen kesintisiz bir yolculuk olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

" Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu millet hep aynı idealle yürüdü; nizam-ı alem için. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken işte bu büyük mirası yeniden kuşanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, aslında Söğüt'te başlayan o yürüyüşün bugünkü adıdır. Büyük ve güçlü Türkiye, geçmişin köklerinden geleceğin ufuklarına uzanan büyük davanın adıdır. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası yaşatmak ve aynı inançla geleceğe yürümek de bizim için bir vazifedir."

"Bu topraklardan güç alarak milletimize hizmet ediyoruz"

Ertuğrul Gazi'nin yalnızca bir bey, bir komutan olmadığını vurgulayan Yerlikaya, Ertuğrul Gazi'nin aklı cesaretle, imanı adaletle yoğurmuş bir medeniyet mimarı olduğunu aktardı.

Yerlikaya, Ertuğrul Gazi'nin "Devletin temeli adalettir" sözünü yaşadığını ve yaşattığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada sadece bir anma töreninde değiliz. Biz, emanetimize sahip çıkmaya, tarihle sözleşmemizi yenilemeye geldik. Çünkü biliyoruz yörük çadırlarında yanan her ışık, geleceğimizi aydınlatmanın teminatıdır. O çadırlarda doğan her çocuk, bu milletin umududur. O davul sesleri, yalnızca şenlik değil tarihin bize fısıldadığı bir hatırlatmadır. Bu topraklarda devlet kurulmuş ama kibir değil tevazu büyütülmüştür. Burada adalet büyütülmüş, merhamet büyütülmüş, ahlak büyütülmüştür. Bizler, bu topraklardan güç alarak milletimize hizmet ediyoruz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini kuramaz. Bu topraklar bize kim olduğumuzu unutturmaz. Söğüt'ü unutan, sadece bir bölgeyi değil bir milleti, bir hafızayı kaybeder. Bugün, geçmişimizin izinde yürürken geleceğimizi inşa ediyoruz. Söğüt ruhuyla teröre karşı mücadele ediyoruz. Söğüt ruhuyla organize suçla, uyuşturucuyla, fitneyle mücadele ediyoruz."

Yerlikaya, ecdadın mazluma siper, zalime set olduğu gibi bugün aynı iradeyle aziz milletin hukukunu ve huzurunu koruduklarına dikkati çekerek, "Emaneti omuzlarımızda değil kalbimizde taşıyoruz. Emanet bizdedir ve biz bu emaneti sadece taşımakla değil onu büyütmek, onu yüceltmekle mükellefiz." ifadelerini kullandı.