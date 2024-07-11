İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi amansız bir şekilde sürdüreceğiz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi amansız bir şekilde sürdüreceğiz

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen '15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız' programına katıldı.

11.07.2024 13:25
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen '15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız' programına katıldı. Burada konuşan Yerlikaya, "FETÖ'cü hainleri saklandıkları inlerde yakalamaya, adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi, FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Eyüp'te, darbe girişiminin 8'inci yılı vesilesiyle 15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız Anma Programı düzenlendi. Programın açılış konuşmalarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül gerçekleştirdi. Programda ayrıca, Geçmiş Dönem TİM Başkanı İsmail Gülle, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili İlhami Çil, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, 15 Temmuz Gazileri ve çok sayıda davetli de yer aldı.

"TÜRKİYE, İLK DEFA DARBELERLE KARŞILAŞMADI"

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan darbe girişiminin ilk olmadığını belirterek, "15 Temmuz ile ilgili söylenecek çok şey var. Ama altını çizmemiz gereken, unutmamamız gereken, unutturmamamız gereken, 15 Temmuz'u yapan, yaptıran, bunun müsebbibi, dini istismar eden Fethullahçı Terör Örgütü. Fethullahçı Terör Örgütü'nün en önemli özelliği: inkar, iftira ve kumpas. Gözünüzle gördüğünüz, bizzat şahit olduğunuz her konuyu sorduğunuzda mutlaka bunu inkar ederler. Dolayısıyla da 8 yıl sonra da başa döndüğümüzde inkar etmelerini, biz bu işin içerisinde değiliz, aslında şöyle oldu demeleri, bizi şaşırtmıyor. Türkiye, ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Şimdiye kadar şöyle bir anlayış vardı; herhangi bir darbe olduğunda düdük çalındığında herkes sıraya geçecek ve herkes telim olacak. Anadolu insanının, rahmetli Menderes'e sahip çıkamamanın, Menderes'in ipe gitmesini sadece ağlayarak, üzülerek seyretmesinin acısını yıllarca yaşadığını biliyoruz, görüyoruz. Aynı pişmanlığı yaşamamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun dirayeti, milletimizin ferasetiyle buna karşı koyduk. Şehitlik ve gazilik birer nasip işidir. Ama şunu gördük: 86 milyon vatandaşımızın, şehitlik ve gazilik gayesiyle bu işe sahip çıktığını, kendi liderine sahip çıktığını gördük, yaşadık" dedi.

"MİLLETİMİZİN HAFIZASINDAN ASLA SİLİNMEYECEK BİRER ABİDEDİR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz'un hafızalardan asla silinmeyeceğine vurgu yaparak, "Milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren bazı unutulmaz günler, hayati anlar vardır. Bu tarihi günler ulusların adeta hafızalarıdır. 1071 Malazgirt Zaferimiz tam da öyledir. Tıpkı 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapattığımız 30 Ağustos Zaferimiz gibi. Bunlar 'günlerden bir gün değil', Milletimizin hafızasından asla silinmeyecek birer abidedir. ve 15 Temmuz tarihi… Milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destandır. 15 Temmuz öyle bir tarih ki, her birimizi duygudan duyguya sevk ediyor. Hüznün en derinini, öfkenin en büyüğünü ve inancın en kuvvetlisini yaşattı, yaşatıyor. Evet; 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. O kara günde; Türkiye'de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandı. Hem aziz milletimiz hem de bu salonda bulunan bizler; devletimize, bağımsızlığımıza ve milli irademize kasteden bir ihanet örgütünün alçakça kalkışmasına şahit olduk" ifadelerini kullandı.

"HAİNLERİ SAKLANDIKLARI İNLERDE YAKALAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek, "O gece yaşananlar, farklı perspektiflerden okunmalı. Sosyal ve beşeri bilimler nezdinde üzerinde uzun yıllar çalışılmalı. Çünkü Millet olarak biz, böyle bir ihaneti daha önce görmedik, tecrübe etmedik! Bu yüzden, 15 Temmuz darbe girişimi, yalnızca siyasal ve hukuksal boyutuyla değil, sosyolojik açıdan da değerlendirilmeli ve bu şekilde üzerine gidilmeli. O gece; 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü; 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. 'Su uyur, Fetövari terör örgütleri uyumaz' sözünden hareketle, FETÖ'cü hainleri saklandıkları inlerde yakalamaya, adalete teslim etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"9 BİN 738 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Yerlikaya, 9 binin üzerinde şüphelinin gözaltına alındığını ifade ederek, "Bu amaçla; bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların bin 697'si tutuklandı,2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi, FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz. Her kesim, herkes o gece şehirlerin meydanlarına koştu. Tankların önüne yattı. Bütün mermilerin, helikopterden, uçaktan yapılan korkutmalara ve bırakılan bombalara rağmen geri dönmeyi hiçbir şekilde düşünmediler. Çünkü biliyorlardı ki, bu hain darbe girişimini durdurmak, onları akamete uğratmak ve istikbaline, istiklaline sahip çıkmaları gerekti, biliyorlardı. Bunu başardık. Allah bir daha bize öyle bir ihanet gecesi yaşatmasın" dedi.

Kaynak: DHA

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