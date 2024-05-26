İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-41' Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-41' Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen 'Sibergöz-41' operasyonunda 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yanı sıra, çok sayıda silah, bilgisayar, telefon ve banka/kredi kartına da el konuldu.

26.05.2024 09:01
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-41" operasyonlarda, 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

erlikaya, sosyal medya hesabından "Sibergöz-41" operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatan olduğu gibi Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

65 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, organize suç örgütü kurarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu'daki operasyonlarda, sosyal medyadan irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, "yüksek kazanç vaadiyle" vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları ve kazançları da kripto borsalarında "aklamaya" çalıştıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, diğer illerdeki operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"Organize suç örgütü kurarak 'çevrim içi yasa dışı bahis" suçunu işleyen şüphelilere yönelik, Mersin merkezli Malatya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı. Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformu üzerinden 'sahte klima ve tarım aleti satışı' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, suçtan elde edildiği tespit edilen 5 lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu."

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, SIM kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

Ali Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-41\' Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-41' Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-41' Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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