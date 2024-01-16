Mersin\'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

İlker Güner: O otobüsün viraja giriş hızı maksimum 70km ki yakında raporlarda çıkar. Normal zamanda kırdığı hızla girmeye kalkmış, on tekerler kizaklayinca virajı alamamış ve soluna yatmış. Suratı yüksek olsa yattıktan sonra 30mt de duramaz ve yanına yattığı gibi tepesine hatta bir soluna daha takla atardı. Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun. 18 2