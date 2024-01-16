Mersin\'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Marmaris seferini yapan yolcu otobüsü Mersin'in Aydıncık ilçesinde önce bariyerlere çarptı sonra takla attı. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.
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