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Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada - Son Dakika
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Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının görüntülerini yayınladı.

16.01.2024 - 08:19,  Güncelleme: 08:44
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Marmaris seferini yapan yolcu otobüsü Mersin'in Aydıncık ilçesinde önce bariyerlere çarptı sonra takla attı. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

9 KİŞİ CAN VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı
Mersin\'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
  • zdmrsf: kim bilir kaçla giriyor o viraja. otobüs firmalarına düzenleme getirilmesi şart. önüne gelen firma açıp az işçi çalıştırırsa bu durumlarla daha çok karşılaşırız. Yanıtla 96 3
  • Fahri kılınç : Ölenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum Şoförlerimiz genç ve tecrübesizler özellikle Antalya Mersin arası çok virajlı olduğundan yavaş gitmekte fayda var. Yanıtla 65 0
  • Serkan Basar: yüzde bir milyon şöför hatası görüntüde her şey açık Yanıtla 37 1
  • İlker Güner: O otobüsün viraja giriş hızı maksimum 70km ki yakında raporlarda çıkar. Normal zamanda kırdığı hızla girmeye kalkmış, on tekerler kizaklayinca virajı alamamış ve soluna yatmış. Suratı yüksek olsa yattıktan sonra 30mt de duramaz ve yanına yattığı gibi tepesine hatta bir soluna daha takla atardı. Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun. 18 2
  • FATİH ŞAHİN: 9 ailenin ocağına söndürdü katil şöför Yanıtla 10 0
  • Murat Sarıal: ŞOFÖR HATASI. ISLAK KAYGAN YOLA HIZLI GİRİYOR. EGİTİMSİZ ŞOFÖRÜN YAPTIGI İŞ BUKADAR. Yanıtla 0 0
  • Murat Sarıal: YOL VE VİRAJLARDA HIZ SINIRI YAPILIP İŞARET KOYULURKEN NORMAL HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEGİL NORMAL OLMAYAN YAGIŞLI VE KAYGAN HAVA ŞARTLARINA GÖRE KOYULUR. VİRAJ VE YOLUN TEHLİKESİ DAHA VİRAJA GİRMEDEN UYARI TABELASI İLE UYARILIR ŞOFÖRLER. 0 ŞOFÖR HATASI VE KURALLARA UYMAMAK. 0 0

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