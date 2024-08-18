İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yangın bölgelerine ilk destekler gönderildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının etkilediği illere ilk destekleri gönderdiklerini dile getirerek, "13,5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara tahliye olan vatandaşlarımızı bir can suyu olsun." dedi.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Sandal köyü yakınlarında, orman yangını bölgesinde incelemede bulunan Yerlikaya, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, yangın bölgesinde çalışan tüm personele teşekkür etti.

Yerlikaya, Türkiye'nin son günlerde orman yangılarıyla mücadele ettiğini ifade ederek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yeşil vatanın kurtarılması için çalışıldığını söyledi.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğüne dikkati çeken Yerlikaya, "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı. Bununla ilgili az önce Eşme'yle ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz, hem de jandarmamız ifade ettiler." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya şüphelilerle ilgili tespitlerini Adalet Bakanlığı ile paylaştıklarını ve zanlıları adalete teslim ettiklerini aktaran Yerlikaya, herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Ormanlara gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini dile getiren Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada, bu coğrafyada en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla, özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle Azerbaycan'dan gelen 12 tonluk söndürme uçağının İzmir yangınında çalışacağını hatırlatan Yerlikaya, İzmir ve Bolu'daki bazı yangın bölgelerinde ön hasar tespitlerini tamamladıklarını, pazartesi günü öğlene kadar bunların kesin sonuçlarını bitirip, yangından zarar gören vatandaşlara AFAD olarak gereken yardımları ulaştırıp, destek ödemelerini yapacaklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, yangının etkilediği illere ilk destekleri gönderdiklerini aktararak, "13,5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili mücadelelerde hem desteklerini gösteriyor hem de kendisine anbean bilgi arz ediliyor. Onun da geçmiş olsun dileklerin tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum." dedi.