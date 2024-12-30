İçişleri Bakanlığı 95 Uzman Yardımcısı Alıyor

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı personeli istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre bakanlığın taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna personel istihdamı gerçekleştirilecek. Adayların 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekiyor.

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından 75, Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 ve İletişim Fakültesi mezunlarından toplam 10 aday istihdam edilecek. Başvurular 17- 21 Mart 2025 tarihleri arasında Bakanlığın "Duyurular" kısmından alınacak.