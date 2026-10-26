İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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İçişleri Bakanlığı, Aydın\'ın batısı ve Muğla\'da çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı
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İçişleri Bakanlığı, yarın Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Aydın'ın batısı ve Muğla'da yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı belirtilirken sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı uyarı yapıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler doğrultusunda yarın Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. Özellikle Aydın'ın batısı ve Muğla'da yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirilerek, vatandaşlar sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kıyılarda hortum riskine karşı uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine dayanarak 26 Ekim Pazartesi günü Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 5 ilde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışların bazı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren, bazı bölgelerde ise öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği bildirildi.

AYDIN VE MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile İzmir'in özellikle güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Aydın'ın batı kesimleri ile Muğla'da ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLİ VE ANTALYA İÇİN DE UYARI YAPILDI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Denizli'de kuvvetli olması beklenirken, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bakanlık, yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

SEL, SU BASKINI VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerinde hortum oluşma riskine işaret edilen Bakanlık açıklamasında,  "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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