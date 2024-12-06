İçişleri'nden Büyük Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri'nden Büyük Sahte Alkol Operasyonu

Geniş Video İzle

Çengel-8 operasyonlarıyla 28 bin 400 litre sahte alkol ve 9 şüpheli yakalandı.

06.12.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL değerinde sahte alkol ele geçirildi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Sahte Alkol Üretimime yönelik düzenlenen "Çengel-8" operasyonlarında; 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL değerinde sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri'nden Büyük Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:06:47. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri'nden Büyük Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.