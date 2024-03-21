İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış - Son Dakika
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İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış

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2009 yılında yargılandığı çocuk istismarı davasından beraat eden sucu Metin Şenay'ın İstanbul Bağcılar'da mahalledeki çok sayıda çocuğu yıllar boyu istismar ettiği öğrenildi. Hakkında yüzyılı aşkın hapis cezası istenen sapık sucuyla ilgili iddianamede kan donduran detaylar ortaya çıkarken, Şenay'ın istismar ettiği çocukların isimlerini dükkandaki duvarlara yazdığı, çocuklardan ikisinin baldızının çocukları olduğu tespit edildi.

21.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu Metin Şenay'ın, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz edip o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı. Sapık sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarlarına karaladığı tespit edildi.

2009 YILINDA BERAAT ETTİ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapan 60 yaşındaki Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti. Şenay 24 Mayıs 2023'te skandal bir olayın daha başrolü oldu.

"SENİ EVİNE BIRAKAYIM" DİYEREK KANDIRDI

Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış

ÇOCUĞU, SÜNGERLE KAPLI ODAYA KAPATTI

Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

"SES ÇIKARIRSAN ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERİLİRSİN"

Yaşadığı olay nedeniyle karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp M.Y.'ye izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.

KAN KAPLI ODADA BAYGIN HALDE BULUNDU

Saatler sonra polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın" gibi ifadelerin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.

İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış

10 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRAYAN ÇOCUK FELÇ GEÇİRDİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı. Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti.

"İLK OLAY 5 YAŞINDA YAŞANDI, 9. SINIFA KADAR DEVAM ETTİ"

Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" dedi.

YÜZ YILI AŞKIN HAPİS CEZASI TALEBİ

Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.

İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış

BALDIZININ ÇOCUKLARININ İSİMLERİ DE DUVARDA

Tutuklu yargılanan sapık sucu Metin Şenay için hazırlanan iddianamede ise infial yaratacak detaylara ulaşıldı. Şenay'ın yıllar boyunca istismar ettiği mahalleli çocukların isimlerini dükkanının duvarlarına karaladığı ortaya çıktı. Sapık sucunun duvara yazdığı iki isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.

İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış

Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış - Son Dakika

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