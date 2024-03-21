İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış

İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu Metin Şenay'ın, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz edip o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı. Sapık sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarlarına karaladığı tespit edildi.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapan 60 yaşındaki Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti. Şenay 24 Mayıs 2023'te skandal bir olayın daha başrolü oldu.
Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.
Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.
Yaşadığı olay nedeniyle karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp M.Y.'ye izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.
Saatler sonra polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın" gibi ifadelerin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.
Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı. Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti.
Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" dedi.
Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.
Tutuklu yargılanan sapık sucu Metin Şenay için hazırlanan iddianamede ise infial yaratacak detaylara ulaşıldı. Şenay'ın yıllar boyunca istismar ettiği mahalleli çocukların isimlerini dükkanının duvarlarına karaladığı ortaya çıktı. Sapık sucunun duvara yazdığı iki isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış - Son Dakika
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın havadan çekilen dron görüntüleri de bulunuyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın sonucunda 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şimşek, mesajında Aşık Veysel'in Türk halk kültürüne büyük katkılar sağladığını ve aşıklık geleneğini günümüze taşıdığını belirtti. Aşık Veysel'in sevgiyi, kardeşliği ve ölümü anlatan şiirleriyle toplumda büyük etki bıraktığını vurgulayan Şimşek, onun eserlerinin hala tüm dünyada sevgi ve barış izleri bıraktığını ifade etti.
Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde kooperatifleşen kadınlar, destekle 1,5 dekarlık üretim alanlarını 6 dekara çıkardı. 20 kadın, süs bitkisi yetiştiriciliği kursuna katılarak kooperatif kurdu. Şu an seralarında 7 bin gül fidanı bulunan kadınlar, ürünlerini çevre illere göndermeye başladı.
Eyüpsultan'daki cep otogarında müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen bir hırsız, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'de kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi. Motosikletlerin anahtar teslim töreni Yemen'in Hadramut ve Marib illerinde düzenlendi. Proje ile geliri olmayan insanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi hedefleniyor.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve suç unsuru oluşturduğu tespit edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Esnemez köyünde bir ahır çöktü. Çöken ahırın altında kalan 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?