 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İdlib'e Yardım Amacıyla 521 Çuval Un Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

İdlib'e Yardım Amacıyla 521 Çuval Un Gönderildi

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği, Havza İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği organizasyonuyla toplanan 521 çuval un, İdlib'e gönderildi. İslam dünyasının zor zamanlardan geçtiği belirtilerek, İHH'nın Reyhanlı'daki ekmek fabrikasının un yetersizliğinden kapanma noktasına geldiği ifade edildi. Törenle uğurlanan tır, İdlib'e doğru yola çıktı.

İdlib\'e Yardım Amacıyla 521 Çuval Un Gönderildi
20.01.2024 - 14:49,
Abone Ol

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği, Havza İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği organizasyonuyla toplanan 521 çuval un, İdlib'e gönderildi.

İdlib'e yardım amacıyla sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle toplanan 521 çuval unun yüklendiği tır, Havza Kevser Camisi önünden törenle uğurlandı.

Havza İnsani Yardım Derneği Başkanı Bekir Kaya, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Gazze kanayan yaramız. Bize düşen, ümmet coğrafyasında düşenin yanında saf tutmak. Suriye yarası hala kanıyor. İHH'nın Reyhanlı'daki ekmek fabrikası, un yetersizliğinden kapanma noktasına geldi. Dileğimiz İslam coğrafyasında kalıcı huzur ve sükunun hakim olmasıdır." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe de Suriye'deki çadır kentlerde bulunanların çok zor koşullarda yaşadığına dikkati çekerek, "Günlük temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdalar. Gazze de İslam dünyasının bir başka kanayan yarası. İdlib ve Azez bölgelerine un göndererek karınca kararınca destek olmak istedik." diye konuştu.

Törenin ardından tır, İdlib'e doğru yola çıktı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim Bir Sen, Amasya, İdlib, İHH, Suriye, Sivil Toplum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'e Yardım Amacıyla 521 Çuval Un Gönderildi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: İdlib'e Yardım Amacıyla 521 Çuval Un Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement