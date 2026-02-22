DEVA Partisi'nden Kırsalda Bereket Eleştirisi - Son Dakika
DEVA Partisi'nden Kırsalda Bereket Eleştirisi

22.02.2026 18:27
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Kırsalda Bereket" paketini eleştirerek, "Türkiye'yi tarımda Avrupa birincisi değil, hayvan başına ithalat maliyeti 6 yılda yüzde 65 artmış bir ithalat şampiyonu haline getirdiniz. Vatandaşın sofrasına et değil, sadece 'bereket müjdesi' koyabildiğiniz bu vizyonsuzluğun bedelini maalesef yine bu millet ödüyor" dedi.

İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu "Kırsalda Bereket" paketine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Et ithalatına işaret eden Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan yine 'Kırsalda Bereket' diyerek süslü bir paket açıkladı ama bu millet artık bu bayat senaryolara tok. Bir yandan yerli üreticiye 'koyun veriyoruz' diye müjde dağıtıp, diğer yandan Tarım Bakanlığı'nın daha 26 Ocak'ta yayımladığı talimatla tam 500 bin baş besilik sığır ithalatı kapısını sonuna kadar açmak, en hafif tabiriyle bu milletin aklıyla alay etmektir. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusudur?"

Geçen yıl 740 bine yakın hayvan ithal edip elin yetiştiricisine 1,2 milyar dolar döviz akıtan bu iktidarın, 58 milyonluk mevcut küçükbaş varlığına sadece binde üçlük bir ekleme yaparak hayvancılığı kurtaracağını sanması, devasa bir yangına su tabancasıyla müdahale etmeye benzer. Kök nedenleri, yani artan yem maliyetlerini, yok edilen meraları ve üreticiyi zarar ettiren süt fiyatlarını çözmeden hayvan dağıtmak, o hayvanları bir yıl sonra maliyet baskısıyla kesime mahkum etmekten başka bir işe yaramaz.

Hatırlatmak isterim ki Türkiye'yi tarımda Avrupa birincisi değil, hayvan başına ithalat maliyeti 6 yılda yüzde 65 artmış bir ithalat şampiyonu haline getirdiniz. Vatandaşın sofrasına et değil, sadece 'bereket müjdesi' koyabildiğiniz bu vizyonsuzluğun bedelini maalesef yine bu millet ödüyor."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Milletvekili, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

