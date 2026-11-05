IEA Başkanı Birol, NATO büyükelçilerine enerji güvenliği risklerini anlattı - Son Dakika
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IEA Başkanı Birol, NATO büyükelçilerine enerji güvenliği risklerini anlattı

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Birol, karargahta NATO büyükelçilerine dünyada değişen enerji güvenliği risklerini ve bunların ekonomik ve ulusal güvenliğe etkilerini anlattı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelerek NATO büyükelçileriyle enerji güvenliği risklerini görüştü.

Birol, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Brüksel'deki karargahta NATO büyükelçilerine de hitap ettiğini aktaran Birol, dünyada değişen enerji güvenliği risklerini ve bunların ekonomik güvenlik ile ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini büyükelçilerle ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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