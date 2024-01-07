İETT otobüsü refüje çıkarak yön tabelası direğine çarptı, 8 kişi yaralandı

Veysel TİMDU/ İSTANBUL, ESENYURT'ta İETT otobüsü refüje çıkarak yön tabelası direğine çarptı. Biri hamile yolcu, biri çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan şoför ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Recep K. yönetimindeki 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, refüjdeki yön tabelası direğine çarptı. Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı. Yaralanan yolculardan arasında bir çocuk ve bir hamile kadın olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralanan yolcular ile şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yanyol da trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.