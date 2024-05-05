IFLA 60. Dünya Kongresi İstanbul\'da yapılacak

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TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının ev sahipliğinde 4-6 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu'nun (IFLA) 60. Dünya Kongresinde, 80 ülkeden peyzaj mimarları, başta artan afetler olmak üzere, iklim krizinin etkilerine karşı alınabilecek önlemleri, "Dünya için Kırmızı Kod" teması ile masaya yatıracak.

Peyzaj Mimarları Odası 2024 IFLA Dünya Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükran Şahin, kongreye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 1976 yılında da IFLA Dünya Kongresine ev sahipliği yaptığını anımsatan Şahin, "48 yıl aradan sonra ikincisini tekrar gerçekleştiriyor olmaktan da Peyzaj Mimarları Odası olarak son derece heyecanlıyız." dedi.

Şahin, kongrenin ana temasının "Dünya için Kırmızı Kod" olduğunu belirterek, "Doğa olayları artık çevre sorunu olmaktan öteye geçti çevre krizi aşamasına geldi. Doğa bozunumu olayından artık doğanın kırımı aşamasına geçtik, diyebiliriz. Kırmızı kod, halihazırda geç kalınmış olan bazı konular olsa da şu an, şimdi, hemen önlem almamız gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Kırmızı kod temasının altında alt temalar belirlediklerine değinen Şahin, kongrede dünyanın, kentlerin, iklim krizinde, doğal olaylarda ve taşkınlarda dayanıklılığını sağlamada meslek olarak peyzaj mimarlarının giderek daha fazla yaşamsal önem taşıyan katkısı, rolü üzerinde tartışılacağını söyledi.

Şahin, IFLA bayrağını geçen yıl Kenya'da gerçekleştirilen kongrede teslim aldıklarını, Peyzaj Mimarları Odası olarak IFLA 2024 Kongresine ev sahipliği yapmak üzere 2 yıldır hazırlandıklarını anlattı.

Kongrede, temaya uygun bilimsel toplantılar ile bildiri sunumlarıyla öğrenci çalıştayları ve yarışmasının yapılacağını, peyzaj mimarlarınca uygulanmış ya da henüz uygulanmamış tasarım projelerinin sunulacağını da belirten Şahin, dünya çapında ünlü ve etkin yerli ve yabancı peyzaj mimarlarının da davetli konuşmacı olarak katılacağını aktardı.

"Artan afetler temel konumuz olacak"

Kongrenin ana gündem maddelerine ilişkin bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

"Kırmızı kod kongremizde elbette ki son yıllarda artan afetler temel konumuz olacak. Gıda krizinden göç meselesine, iklim krizinden afetlerin yönetiminde kullanılabilecek dijital teknolojiler ve eğitime kadar çeşitli ana başlıklarımız var. Temel amacımız, doğanın ve insan yerleşimlerinin afetler karşısındaki direncini, dayanıklılığını nasıl artırabiliriz, alan yönetiminde, kentlerin gelişiminde doğa tabanını kararlarımıza nasıl aktarırız. Bu konularda iyi örneklerden yola çıkarak, geleceğe ışık tutarak sonuç bildirgesini ortaya koymayı hedefliyoruz. Bir diğer amacımız da iklim kriziyle baş başayız, sıcaklık artıyor, yağışlar kararsız, bir yıllık yağış bir saatte düşüyor, heyelanlar ve depremlerde artış var, bu gibi doğal afetlere karşı mesleğimizin katkılarını, bilimsel olarak yeni bilgileri ve teknolojileri tartışmak, iyi uygulamaları paylaşmak."

80 ülkeden 2 bin katılımcı bekleniyor

Prof. Dr. Şahin, kongreye Türkiye'nin yanı sıra dünyadan IFLA üyesi 80 farklı ülkeden 2 bin kişinin katılımını beklediklerini, bildiri konusunda da yoğun başvuru aldıklarını kaydetti. Şahin, şöyle devam etti:

"Beklediğimizin çok üzerinde, 700'e yakın bildiri başvurusu aldık. Süre kısıtlı olduğu için bir kısmını poster bildiri ya da kısa sunum olarak kabul ettik, bir kısmını da elemek durumunda kaldık. Yabancı ülkelerden de çok sayıda başvuru aldık. Dijital teknolojiler peyzaj mimarlığında gerek uygulamada gerek ekolojik analizlerde, restorasyon onarım çalışmalarında etkili çok iyi bildirilerin olduğunu görmekten değerlendirme bilimsel komitesi olarak da çok memnuniyet duyduk."

Prof. Dr. Şahin, kongre kapsamında ayrıca bitkiden, çocuk oyun alanı ve yapı malzemelerine kadar peyzaj mimarlığı sektörünü ilgilendiren yerli ve yabancı çok sayıda firmanın yer alacağı bir fuarın organize edileceği bilgisini de verdi.

Küresel sorunlara karşı çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlardan temsilcilerin de kongre oturumlarında yer alacağını anlatan Şahin, "Uluslararası ve ulusal kuruluşları bir araya getirerek birlikte çözüm üretmeyi, bundan sonraki kongrelerde de bunu daha ağırlıklı ele almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şahin, kongre hakkında güncel bilgilere "https://www.ifla2024.com" adresinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.