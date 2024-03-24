İftar ile sahur arası vazgeçilmez lezzet: 'Közde çay'
KONYA - Konya'da vatandaşlar iftar ile sahur arasında közde demlenen çayın keyfini çıkarıyor.
Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı Aziziye Camii civarında uzun yıllardır çayevi işleten Metin Arslan, semaver altına yaktığı odun ve kömür sayesinde lezzetli hale gelen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler, kimisi içerideki şark köşelerinde kimisi de sokak üzerindeki taburelerde oturup bakır kazan ve demliklerde demlenen çayı keyifle yudumluyor. Çayını yudumlayan vatandaşlar keyifli sohbetler yapıyor.
İftar sonrası iş yerine gelen müşterilerin bu lezzetten oldukça memnun olduğunu anlatan çaycı Metin Arslan, "Çok şükür işlerimiz iyi. Müşterilerimiz buraya sohbeti, eski Ramazan aylarının verdiği bağlılığı bulmak için geliyor. Biz de elimizden geldiğince çay hizmeti vererek onlara ortak olmak istiyoruz. Bizim yaptığımız çayın püf noktası birinci sırada gelen önemi tabii ki de közde olması. Tatlı su kullanıyoruz ve demleme süresi 25 dakika olduğu için bu şekilde bir lezzet oluyor. 25 dakikalık demleme süresini geçtiği zaman çay acılaşmaya başlar ve lezzeti kaçar" dedi.
Eskiden Ramazan aylarında daha çok mesai yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu meslek bize dedemden ve babamdan miras, ben dördüncü kuşağım. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de buraya sohbet ve muhabbet için geliyor. Çay da bu sohbeti muhabbeti süsleyen en güzel etken oluyor. Eski Ramazan ayları olmasa da sahura kadar burada durmaya çalışıyoruz. Eskiden 4'e 5'e kadar buralardaydık. Pandemiden önce özellikle daha çok duruyorduk" diye konuştu.
Çay içmeye gelen vatandaşlar ise iftar sonrası közde çay içerek sahura kadar vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
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