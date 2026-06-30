İFTİHAR Tezhip Sergisi Açıldı

DOLMABAHÇE Saray Koleksiyonları Müzesi'nde gerçekleştirilen 'İFTİHAR' Tezhip Sergisi'nde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması, çoğaltılması, gösterilmesi bu açıdan çok çok kıymetli. Her birinizin eserini biraz sonra gezeceğiz. Her birinizin eserine baktığımızda sadece kendiniz için değil; bu topraklar için, bu şehir için, medeniyetimiz için, kültürümüz için, inancımız için bilginizi, birikiminizi, katkınızı görerek gezeceğiz" dedi.

Uluslararası İmam Hatip Derneği Mezunları (RİHLE) tarafından Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi'nde, geleneksel Türk sanatlarını ve kültürel mirası günümüze taşımayı amaçlayan 'İFTİHAR' Tezhip Sergisi düzenlendi. Sergiye İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Rihle Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı, Tezhip sanatçısı Berna Karabulut, öğrencileri ve davetliler katıldı. Tezhip sanatçısı Berna Karabulut ve öğrencilerinin hazırladığı eserlerden oluşan sergide, köklü sanat geleneğinin incelikleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geleneksel tezhip sanatının estetik anlayışını ve zengin motif dünyasını yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, geçmişten günümüze uzanan sanat mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'İFTİHAR' Tezhip Sergisi, geleneksel sanatların yaşatılması ve tanıtılması açısından önemli bir buluşma noktası olarak değerlendiriliyor. İstanbul Valisi Davut Gül, sergiyi yerinde gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Program kurdele kesimi ile son buldu.

'GELENEKSEL SANATLARIMIZIN YAŞATILMASI ÇOK KIYMETLİ'

Sergide konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kültürel olarak var olabilmek için, bu topraklarda 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, bin yıl sonra iz bırakabilmek için kültürde ve sanatta var olmamız gerekiyor. Binalar değişebilir, yollar değişebilir, diğer yaptığımız fiziki yapıların hepsi değişebilir ama tohum olarak atılan kültürle, sanatla, edebiyatla, insanla ilgili kalıcı eserler bin yıl sonra, 5 bin yıl sonra bu topraklarda konuşulur. Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması, çoğaltılması, gösterilmesi bu açıdan çok çok kıymetli. Her birinizin eserini biraz sonra gezeceğiz. Her birinizin eserine baktığımızda sadece kendiniz için değil; bu topraklar için, bu şehir için, medeniyetimiz için, kültürümüz için, inancımız için bilginizi, birikiminizi, katkınızı görerek gezeceğiz. Aile ve Nüfus On Yılı'ndan bahsediyoruz. Buraya baktığımızda o ailenin bütün taraflarını bir arada görüyoruz. Babalar burada, anneler burada, çocuklar burada, bebekler burada. Tam istediğimiz tablo. O açıdan hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

'KADİM DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK EN ASLİ GÖREVİMİZ'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İnsanın kalbine, gönlüne, aklına zevk-i selim, kalb-i selim veren bu güzel esere, bu eserleri sergileyen kıymetli hocamıza ve talebelerine yürekten teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimizi, öğretmenlerimizi kadim kültürümüzün değerleriyle buluşturup bunları geleceğe aktarmak; aynı zamanda sosyal medya ile beraber her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağda, kadim değerlere sahip çıkmak ve dikkatle bir medeniyete ve hikmete ram olmayı öğretebilmek ve bunu yaygınlaştırmak bizim en asli görevimiz. Bu yüzden ben emeği geçen bütün hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Milli Eğitim camiası olarak bu çalışmaların yaygınlaşması için de elimizden gelecek her şeyi yapacağımızı şimdiden taahhüt ediyor, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

'BU SERGİ DEĞERLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN ANLAMLI BİR ÖRNEĞİDİR'

Rihle Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı, "Bu sergi; kültürel mirasımızı yaşatmanın, sanatın birleştirici gücünü paylaşmanın ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın anlamlı bir örneğidir. 2020 yılında ilim yolcularına yoldaşlık yapmak amacıyla başladığımız bu yürüyüşte, ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerimizin yalnızca akademik gelişimlerine değil, kültürel ve sosyal gelişimlerine de katkı sunmayı görev edindik. Onların yanında olmakla şeref bulduk. Yorulduklarını hissettiklerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Kalıcı dostluklar kurmanın en güçlü yollarından birinin kültür ve sanat olduğuna inandık. Gönül elçilerimize ev sahipliği yaparken, kadim kültürümüzü de yakından tanıma imkanı bulmalarını istedik. Küçük adımlarla başladığımız bu yolculukta, her geçen yıl bize inanan ve şahit olanların varlığıyla güç bulduk. Derdi ve davası olanlardan olmayı ilke edindik. Yolumuza çıkan güzel insanlarla el ele vermekle şereflendirdi Rabb'imiz bizleri. Bu sergi, bu inanışın sonucudur" diye konuştu.

'BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN'

Tezhip sanatçısı Berna Karabulut, "Bugün benim için çok özel bir gün gerçekten. 3 yıl önce 13 öğrencimle ilk hat ve tezhip sergimizi açmıştık. Bugün 39 kişi olarak buradayız. 114 eser ve özel yapım hilyelerle birlikte yaklaşık 120 eserle buradayız" ifadelerini kullandı.