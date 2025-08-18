İGA Havalimanı'ndan Sıfır Emisyon Hedefi - Son Dakika
İGA Havalimanı'ndan Sıfır Emisyon Hedefi

18.08.2025 12:57
İGA, 2050'de 'Net Sıfır Emisyon' hedefine ulaşırken, 2030 yenilenebilir enerji hedefini %90'a çıkardı.

İGA İstanbul Havalimanı, 2050'ye kadar "Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda 2024 emisyonlarını yıl sonu projeksiyonunun yüzde 10,5 altında tamamlarken, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 2030 hedefini ise yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltti.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 "Sürdürülebilirlik Raporu" yayımlandı.

Çifte önemlilik analizi, paydaş görüşler ve finansal etkiler dikkate alınarak hazırlanan rapor, İGA'nın çevresel, sosyal ve ekonomik katkılarını ortaya koyarken, kültürel ve yapısal kazanımları da yansıtıyor.

Sürdürülebilirliği stratejik plan ve uygulamalarının merkezine alan İGA, "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" yaklaşımıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2024 yılı sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 1,4, yıl sonu öngörüsüne göre yüzde 10,5 altında tamamladı.

2050 yılına kadar "Net Sıfır Emisyon" hedefine ulaşmayı taahhüt eden İGA, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 2030 hedefini de yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltti.

Bu çerçevede 212 milyon avro yatırımla yaklaşık 3 milyon metrekare alanda inşa edilen 199,32 megavat gücündeki Eskişehir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında, yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor.

2025 yılı son çeyreğinde devreye alınması beklenen GES yatırımı sayesinde İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı ünvanına sahip olacak.

TÜBİTAK ile işbirliği

Operasyonlarını değişen iklim koşullarına karşı dirençli hale getirmek için yoğun çaba harcayan İGA, olası senaryoları bilimsel veriler doğrultusunda değerlendiriyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle başlattığı "İstanbul Havalimanı İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı" kapsamında, bölgesel iklim simülasyonları kullanılarak, havaalanı operasyonlarının iklim değişikliğinden nasıl etkilenebileceği analiz ediliyor, riskler değerlendiriliyor ve uzun vadeli uyum stratejileri geliştiriliyor.

Raporda öne çıkan diğer başlıklar

İGA Akademi kapsamında, çalışanların havacılık sektörü becerilerini geliştirmeye yönelik 20 bin 494 farklı eğitime katılım sağlandı ve memnuniyet oranları yüzde 95'in üzerinde gerçekleşti.

İGA Akademi Uluslararası Eğitimlerine yapılan her 1 liralık yatırım, katılımcılara 2,51 lira sosyal fayda sağladı.

Ayrıca, havacılık sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ve sektör profesyonellerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024 yılında 24 paydaşla İGA Akademi Paydaş Danışma Kurulu hayata geçirildi.

Kapsayıcı ve refah odaklı bir havalimanı hizmeti için hayata geçirilen Deneyim İlkeleri ve Misafir Deneyimi Politikası sayesinde 2022'de 3,73 olan müşteri deneyimi olgunluk seviyesi 2024 yılında 4,04'e yükseltildi.

Çok Özel Misafir Odaları ve Özel Yolcu Hizmet Noktası'nın isimleri Sessiz Oda olarak değiştirildi, görme engelli misafirlerin bağımsız seyahatlerini daha da kolaylaştırmak için İstanbul Airport mobil uygulamasındaki iç mekan Rota Yanımda özelliğine "canlı bağlantı" hizmeti eklendi.

İleri Seviye Atık Ayrıştırma Uygulamaları kapsamında günde ortalama 164 ton atık ayrıştırıldı, bu atığın yüzde 34,07'si geri dönüştürüldü. Sahadaki 262 atık konteynerine doluluk sensörleri entegre edilerek, atık toplama kaynaklı emisyonlar optimize edildi.

İstanbul Havalimanı ekosistemini dönüştürme yolunda, havalimanında en fazla atık üreten firmalarla süreç iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Su güvenliği önceliği doğrultusunda, drenaj ve arıtılmış suyu değerlendiren ters ozmoz tesisleri devreye alınarak, soğutma suyu sistemlerinde kullanma suyu döngüsel hale getirildi. İGA İstanbul Havalimanı 2024'te toplam su tüketiminin yüzde 27'sini geri kazanılmış sudan karşıladı.

"Geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren bir vizyon merkezi olma yolunda ilerliyoruz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, küresel havacılık sektörüne, sürdürülebilirlik alanında imza atılan iyi örneklerle de liderlik edebilmenin büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, havacılık sektörünün dönüşümünde aktif bir rol üstlenme hedefiyle aralık ayında Atina'da 43 öncü kuruluştan biri olarak "Aviation4All Bildirgesi"ni imzaladıklarını belirtti.

Sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmak için çalışmalarını çok boyutlu yürüttüklerini kaydeden Bilgen, şunları kaydetti:

"Operasyonel süreçlerimizi ise güvenlikten ödün vermeden sürdürüyor, yıl boyunca düzenlediğimiz uçuşlarla küresel havacılık sektörüne önemli katkılar sunuyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve doğal kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla çevresel sürdürülebilirlik projelerine öncelik veriyoruz. Toplumsal faydayı gözeten sosyal sorumluluk projeleriyle, yerel halktan çalışanlarımıza kadar geniş bir paydaş grubunun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında ise inovatif yatırımlar ve dijital dönüşüm stratejileriyle hem ülke ekonomisine hem de küresel rekabet gücümüze katkı sağlıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde, sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren bir vizyon merkezi olma yolunda ilerliyoruz."

Kaynak: AA

