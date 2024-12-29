Iğdır'a 400 Yataklı Şehir Hastanesi - Son Dakika
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Iğdır'a 400 Yataklı Şehir Hastanesi

Iğdır'da yapılacak 400 yataklı şehir hastanesi, bölgenin sağlık sorunlarını çözecek.

29.12.2024 12:48
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Iğdır'da yapılması planlanan 400 yataklı Şehir Hastanesi, Kuzeydoğu Anadolu'nun yanı sıra komşu ülkelere de hizmet verecek.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'a Sağlık Bakanlığınca Şehir Hastanesi yapılmasına karar verildi.

Kentteki mevcut hastanenin de içinde bulunduğu arazi ve bitişiğindeki 61 dönümlük alana Iğdır Şehir Hastanesi'nin yapımının 2025'in ilk günlerinde başlanması planlanıyor.

400 yatak kapasiteli hastanede, 140 poliklinik, 75 yoğun bakım ünitesi bulunacak, hastane 72 acil yatak ve 15 ameliyathaneyle hizmet verecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare oturum, 105 bin metrekare kapalı alan ve 600 araçlık otoparka sahip olması planlanan hastanenin komşu il ve ilçeler ile yurt içinden 400 bin kişilik bir nüfusa hizmet vermesi hedefleniyor.

Şehir Hastanesinin Iğdır'ın konumundan dolayı Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'dan gelen hastaları da ağırlaması, ülkenin sağlık turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, AA muhabirine, Iğdır Şehir Hastanesi'nin 400 yataklı olacağını, acil durumlarda kapasitenin 600'e kadar çıkarılabileceğini söyledi.

Hastanenin sağlık turizmi açısından da ülkeye katkı sunacağını belirten Bağcı, "Bölgemizde yapılacak hastane Nahçıvan, İran ve Gürcistan'a, eğer kapı açılırsa Ermenistan'a da hizmet vereceğinden, sağlık turizminde patlama yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.

"Nahçıvan'dan ciddi bir hasta sirkülasyonu var"

Yeni hastaneyle sağlık sorunlarının Iğdır'da çözülebileceğini dile getiren Bağcı, şöyle devam etti:

"Hastanenin kente ekonomik olarak katkısı olacak. İnsani boyutunu düşünecek olursak, buradan Erzurum 300 kilometre uzaklıkta. Nahçıvan'dan ciddi hasta sirkülasyonu var, bunların çoğu Erzurum'u tercih etmekte. Bizim hastanemizde olacak tıbbi donanımımız ve modern altyapımız sayesinde artık Erzurum'a hasta sevk etmemeyi düşünüyoruz. Bütün problemleri burada çözeceğiz."

İl Sağlık Müdürü Bağcı, şunları kaydetti:

"Bu hastane, bölgenin sağlık sorunlarını yüzde 90 oranında çözecektir. Komşu ülkeler de dahil ki İran uyruklu hastalarımız da var. Sağlık Bakanımız, Sayın Valimiz, milletvekilimiz Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanımız Ali Kemal Ayaz ve sağlık personelimiz bu hastane için çok uğraştı. Ciddi bir heyecan var çünkü problemlerimizin büyük bölümü çözülmüş olacak."

Kaynak: AA

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