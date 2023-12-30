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Iğdır'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da polisin takibi sonucu, Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır\'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı
30.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:53
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Iğdır'da, polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında bulunan kentte, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanması için 2 sabit ve 163 şok noktasında uygulama yapıyor.

Polis ekibi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kamyoneti takibe aldı. İçinde küçükbaş hayvan yüklü olan kamyonet, Erhacı köyünde koyunları indirdikten sonra kapalı bir alandaki düzensiz göçmenleri alarak yurdun batısına götürmek üzere yola çıktı.

Ekipler, aracı durdurarak yaptığı aramada 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı, 2 insan kaçakçısını gözaltına alındı.

Kaçakçıların, düzensiz göçmenlere kapalı bulundukları alandan çıkmamaları ve onları almaya gelenlerin sadece "zeze" demesi halinde güvenmeleri gerektiğini söyledikleri öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenlerin taşındığı kamyonete ise el konuldu.

Kaynak: AA
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