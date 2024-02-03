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Iğdır'da Dağcılara Kış Şartlarına Uyum Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Iğdır'da Dağcılara Kış Şartlarına Uyum Eğitimi Verildi

Iğdır\'da Dağcılara Kış Şartlarına Uyum Eğitimi Verildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Iğdır'daki dağcılara zorlu kış şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitim verildi. TDF Kars İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kış Temel Dağcılık Eğitimi'ne 7 sporcu katıldı. Eğitimde, dağcılar zorlu kış koşullarında karşılaşabilecekleri durumlara karşı bilinçlendirildi. Eğitimlerin artırılmasıyla nitelikli yetişmiş insan gücünün AFAD gibi diğer kurumlara katkı sağlanacağı belirtildi.

03.02.2024 10:29
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Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Iğdır'daki dağcılara zorlu kış şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitim verildi.

TDF Kars İl Temsilciliğinin 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Kış Temel Dağcılık Eğitimi" Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı'nda 7 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle, TDF antrenörü Şahap Eryılmaz tarafından verilen eğitimlere katılan dağcılar, zorlu kış şartlarında karşılaşabilecekleri birçok olumsuz duruma karşı bilinçlendirildi.

Eryılmaz, AA muhabirine, eğitimin 4 gün uygulama 3 gün teorik olarak yapıldığını, sporcuların zorlu kış koşullarına göre eğitildiklerini söyledi.

Eğitimin düzenlendiği Tekelti Dağı'nın birçok olanağı sağladığını dile getiren Eryılmaz, "Tekelti Dağı yaz ve kış tırmanışları için uygun, bu manada eğitim için de uygun bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Bu sporcularımız geceleri çadırda kalıyorlar, kar suyundan yemeklerini ve içme sularını karşılıyorlar. Doğada olduğunuzda yaz kampları gibi her şey umduğumuz gibi olmaz." dedi.

Eryılmaz, bu tür eğitimlere destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Eğitimlerin artırılması durumunda nitelikli yetişmiş insan gücünün AFAD gibi diğer kurumlara katkısı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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