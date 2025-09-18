Iğdır\'da Dolandırıcılara Baskın

IĞDIR'da yaşayan kişiyi telefonla arayıp kendilerini özel bir bankanın personeli olarak tanıtarak 64 bin 999 TL dolandıran 4 kişi yakalandı. Parayı iade eden 4 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Iğdır'da yaşayan İnzibat Turan'ı arayan şüpheliler bir bankanın genel müdürlüğünde personel olduklarını bildirdi. Turan'la görüşen şüpheliler banka hesabındaki 64 bin 999 TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Parasının çekildiğini öğrenen Turan, polise giderek şikayetçi oldu. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda şüphelileri Kahramanmaraş, İstanbul ve Diyarbakır'da yakaladı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS aracılığıyla sorgulanan 4 şüpheli, 64 bin 999 TL'yi göndermeleri üzerine yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.