Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda sporcular tarihi ve doğal alanları gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda sporcular tarihi ve doğal alanları gezdi

Iğdır\'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları\'nda sporcular tarihi ve doğal alanları gezdi

Iğdır'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda 8 ilden gelen sporcular, Gökkuşağı Tepeleri ve tuz mağaralarını gezme fırsatı buldu. Toplam 14 takımdan 168 sporcu, Tuz Terapi Merkezi ve Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret ederek halk oyunları oynadı ve fotoğraf çektirdi. Sporcular, farklı kültürlerle tanışmanın ve doğal güzellikleri keşfetmenin keyfini çıkardıklarını belirtti.

25.04.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları" Voleybol Bölge Elemeleri Grup Maçları için 8 ilden gelen sporculara, Gökkuşağı Tepeleri ve tuz mağaraları gezdirildi.

Kente gelen toplam 14 takımdan 168 sporcu, Tuzluca ilçesindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi ile Gökkuşağı Tepeleri'ne götürüldü.

Tepeleri ve tuz mağaralarını gezen sporcular, daha sonra halk oyunları oynadı, fotoğraf çektirdi.

Sporculardan Faruk Demir, AA muhabirine, ziyaret ettikleri doğal ve tarihi alanları çok beğendiklerini söyledi.

Sportif faaliyetin yanında kültür gezisinden de keyif aldığını anlatan Demir, "Tuz mağarasını gördük ve çeşitli renklerden oluşan tepeleri gezdik. Buranın Doğu Anadolu Bölgesi'nin güzel manzaralarını oluşturan ve mutlaka gezilmesi gereken yerlerden olduğunu düşünüyorum. Programa farklı ilerden gelen sporcular oldu. Bu nedenle yeni arkadaşlarla ve farklı kültürlerle tanıştık, bu bizim için güzel bir deneyim oldu." dedi.

Fatma Kurt ise organizasyonla diğer takımlardaki sporcularla kaynaştıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu nedenle Iğdır Gençlik Spor Müdürlüğüne teşekkür ederim. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Voleybol, Iğdır, Spor, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda sporcular tarihi ve doğal alanları gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:08:09. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda sporcular tarihi ve doğal alanları gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement