 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'da Şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'deki Saldırıları İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'deki Saldırıları İçin Yürüyüş Düzenlendi

Iğdır'da, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına düzenlenen yürüyüşte, terör örgütü PKK ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı. Iğdır Valisi, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Iğdır\'da Şehit Mehmetçikler ve İsrail\'in Filistin\'deki Saldırıları İçin Yürüyüş Düzenlendi
25.12.2023 - 20:44,
Abone Ol

Iğdır'da, şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar için yürüyüş yapıldı.

Kentte bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesi nedeniyle protesto düzenledi.

Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki etkinlikte Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı kınadı.

Ellerindeki 100 metrelik Türk bayrağıyla buradan Millet Bahçesi'ne yürüyen kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için", "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak, çeşitli dövizler açtı.

Topluluk adına konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Erkan Çiğdem, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar neticesinde 12 vatan evladının şehit olduğunu anımsattı.

Türk milletine baş sağlığı dileklerinde bulunan Çiğdem,"Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Serhat Şehri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Iğdır tek yürek devletinin yanında terörün karşısındadır." dedi.

Çiğdem, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara da değinerek, şunları kaydetti:

"Iğdır'dan içinde ümmet, vatan, bayrak ve millet sevgisi taşıyanlar olarak, Gazze'de yaşanan katliamların da ülkemizde 40 yıldır devam eden başta PKK olmak üzere tüm bölücü terör örgütü eylemlerinin de ortak amacı emperyalist güçlere hizmet etmektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan Gazze'de yaşanan katliamda şehit olan 20 bin sivil ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden 12 aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Iğdır, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'deki Saldırıları İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'deki Saldırıları İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement