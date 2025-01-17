Iğdır Valisi \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Iğdır Valisi Ercan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını tercih eden Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Turan, "Spor" kategorisinde ise tercihini Adem Kutucu'nun "Ata sporu" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali Turan, Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesine değinerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin şu an dünyada önemli bir ülke olduğunun en güzel kanıtlarından biri bu fotoğraf. Diplomaside elde ettiğimiz başarılar, istikrarlı güçlü bir iradenin ürünü ve bu güçlü irade dünyanın en büyük gücü olduğunu iddia eden ülkeleri bile bize doğru çekmekte. Bu fotoğraf da bunu çok güzel bir şekilde yansıtmış. ABD Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına kadar gelmesi, Ukrayna, Suriye meselesi olsun birçok anlaşmazlığa düştükleri noktada, uluslararası krizlerde Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözülmesi, Türkiye'nin diplomaside sınırlı sayıda ülkeler arasına girdiğini gösteriyor."