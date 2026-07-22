İHA ile Üzüm Bağı İlaçlama Çalışması

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) işbirliğinde, üzüm bağlarında hastalık ve zararlılara karşı dronla yapılacak ilaçlamanın en uygun uçuş yüksekliği, hızı ve rotasının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yürütülen araştırmayla, özellikle eğimli arazilerde ilaçlamanın daha etkili yapılması, pestisit kaybının ve çevredeki parsellere ilaç sürüklenmesinin azaltılması hedefleniyor.

"Bağ Alanlarında Kimyasal Mücadelede İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması" Projesi kapsamında, Trakya'da yaygın olarak yetiştirilen üzüm bağlarında farklı uygulama yöntemleri deneniyor.

Cardinal üzüm çeşidinin yetiştirildiği deneme bağında İHA'lar, farklı uçuş rotaları, yükseklikleri, hızları ve damla çaplarıyla kullanılıyor.

İlacın asma yapraklarına ne ölçüde ulaştığını ve nasıl dağıldığını belirlemek amacıyla yaprakların farklı noktalarına suya duyarlı kağıtlar yerleştiriliyor. Uygulamanın ardından bu kağıtlar incelenerek ilaçlama başarısı değerlendiriliyor.

"Yanlış kullanım pestisiti artırıyor"

NKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, AA muhabirine, elde edilecek verilerle bağlarda hastalık ve zararlılara karşı İHA ile yapılacak ilaçlamalarda en uygun uygulama koşullarını bilimsel olarak ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Üreticilerin gelişen teknolojileri doğru ve bilinçli şekilde kullanmasını istediklerini belirten Çelen, "Her geçen gün birim alandan daha fazla verim alabilmek için yeni teknik ve teknolojiler geliştiriliyor." dedi.

Çelen, Türkiye'de son 5 yılda tarımsal amaçlı İHA kullanımının çiftçiler arasında önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Yanlış ve bilinçsiz uygulamaların pestisit tüketimini artırabildiğini, ilaç sürüklenmesi nedeniyle komşu parsellerdeki ürünlerin de zarar görebildiğini anlatan Çelen, "Dronla ilaçlama yapıldıktan sonra uygulamanın başarısız olduğuna yönelik şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenlerinden biri doğru parametrelerin kullanılmaması. Biz hangi koşullarda, hangi ayarların kullanılması gerektiğini belirleyerek çiftçilerimize sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Çelen, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki 1 dekarlık deneme alanında, 10 sıra üzüm üzerinde farklı gelişim dönemleri ve yaprak yoğunluklarında uygulamalar yaptıklarını belirtti.

"En uygun ilaçlama yöntemini belirlemeye çalışıyoruz"

Gerçek saha koşullarına uygun ilaçlama parametrelerini belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Çelen, şöyle devam etti:

"Üzüm bağlarında hangi yükseklik ve hızda uçuş yapılması gerektiğini araştırıyoruz. Aynı zamanda İHA'nın sıra arasında, sıra üzerinde veya sıralara dik yönde uçmasının ilaç dağılımına etkisini inceliyoruz. Yoğun şekilde veri topluyoruz. Verileri değerlendirdikten sonra sonuçları çiftçiler ve İHA kullanıcılarıyla paylaşacağız.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Tarım Makineleri ve Bilişim Teknolojileri Bölümünden Dr. Elif Yazar Coşkun da farklı uçuş yükseklikleri ve damla çaplarıyla denemeler yaparak en uygun ilaçlama yöntemini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Coşkun, çalışmanın 3 yıl süreceğini kaydetti.